Xbox Controller: Neue Version mit Gyro-Unterstützung geleakt

Microsoft plant, einen neuen Xbox Controller auf den Markt zu bringen. Das haben vertrauliche Dokumente aus der Verhandlung FTC gegen Microsoft verraten.

Der Controller mit dem Codenamen Sebile wird einen Beschleunigungssensor für Gyro-Unterstützung enthalten und optisch in einem zweifarbigen Farbschema daherkommen.

Wie The Verge berichtet, wird der neue Xbox Controller eine Verbindung zur Cloud, über Bluetooth 5.2 und wohl auch über eine aktualisierte Version von „Xbox Wireless 2“ aufbauen.

Weitere Funktionen umfassen „präzises haptisches Feedback“ und „VCA-Haptik“. Letzteres dient gleichzeitig als Lautsprecher.

Wie der Grafik entnommen werden kann, verfügt der Xbox Controller auch über einen austauschbaren Akku, neue modulare Thumbsticks und eignet sich zur Reparatur und Austausch von Komponenten.

Die Markteinführung des neuen Controllers ist für dieses Jahr geplant. Er soll auch der neuen Xbox Series X Digital Edition beiliegen, die ebenfalls geleakt wurde.

Microsoft also has a new Xbox controller on the way with an accelerometer inside for gyro support. It will be launched later this year and ship with the Xbox Series X / S refresh consoles. Details: https://t.co/USTJd88Sim pic.twitter.com/tMcJf6gEq5

— Tom Warren (@tomwarren) September 19, 2023