Xbox Controller: Neues Nocturnal Vapor-Design soll im April erscheinen

Autor:, in / Xbox Controller

Neue Designs für den Xbox-Controller haben zur Gewohnheit, dass sie Wochen vorher schon im Netz geleakt werden.

Der Xbox Wireless Controller Nocturnal Vapor ist der nächste mögliche Kandidat der Vapor-Reihe, den Microsoft auf den Markt bringen könnte.

billbil-kun von Dealabs gibt an, dass der Nocturnal Vapor am 2. April angekündigt und auch vorbestellt werden kann. Auf den Markt kommt er dann am 9. April zu einem voraussichtlichen Preis von 69,99 Euro, womit er preislich mit seinen Vorgängern übereinstimmt.

Dealabs hat das mögliche Design des Nocturnal Vapor im DesignLab nachgebildet, da es noch keine echten Bilder gibt, das Design dort aber wohl schon hinterlegt war. Bis auf die Farben der Buttons könnte er dann so aussehen, wie die Quelle es zeigt.