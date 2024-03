Fallout 76: Fehlendes Feature macht Xbox-Chef wahnsinnig

Autor:, in / Fallout 76

Auch nach all den Jahren, in denen sich das Online-Rollenspiel Fallout 76 nach seinem schlechten Start zu einem unterhaltsamen Spielerlebnis gemacht hat, fehlt es an einem Feature.

Fallout76 ist für Xbox, PlayStation, PC und via Cloud spielbar. Doch der Multiplayer-Titel hat keine plattformübergreifenden Funktionen wie Crossplay oder Crosssaves.

Nicht nur die Fans wünschen sich von Bethesda Games Studios solche Features. Auch Phil Spencer. Der macht den Chef der Gaming-Sparte bei Microsoft wahnsinnig, wie er Polygon verriet.

Spencer sprach über Handheld-Gaming-Geräte und das Konzept, dass man alle Spiel an einem Ort habe. Dabei nannte er Fallout 76, das dieses Konzept mangels Cross-Funktionalitäten nicht biete.

Spencer sagte: „Sind alle meine Spiele verfügbar? Werden alle meine Spiele mit den Speicherdateien angezeigt, die ich haben möchte? Ein Spiel, bei dem das im Moment nicht der Fall ist – und das macht mich wahnsinnig – ist Fallout 76. Es hat keine Cross-Save-Funktion.“

Vielleicht versteht Bethesda die Aussage ihres Chefs ja als Motivation, sich der Sache anzunehmen, damit man in Zukunft auch mit Freunden von anderen Plattformen Abenteuer in Appalachia erleben kann.