Fallout 76: Teuflische Season 16 vorgestellt

Auf ein Duell mit dem Teufel lassen sich Spieler von Fallout 76 in der nächsten Season ein.

Season 16: Duell mit dem Teufel wird am 26. März im Open-World-Rollenspiel starten.

Wie man in einem Artikel verraten hat, wird die neue Season den Spielern Verbesserungen für das Spielbrett und das Season-Pass-System mit seinen saisonalen Seiten und Tickets bieten. Beim Einlösen der Belohnungen wird euch fortan mehr Flexibilität gewährt, in dem ihr sie in beliebiger Reihenfolge einfordern könnt.

Der Entwickler schreibt dazu: „Ihr verdient weiterhin S.C.O.R.E. und steigt mithilfe von täglichen und wöchentlichen Challenges im Rang auf – hier bleibt also alles beim Alten!“ „Durch Rangaufstiege schaltet ihr weitere Saison-Seiten frei. Auf jeder der Saison-Seiten könnt ihr schon vorab sehen, welche Belohnungen auf euch warten, ihr könnt einen eingehenderen Blick drauf werfen und euch die Belohnungen sichern, auf die ihr richtig heiß seid, indem ihr sie in beliebiger Reihenfolge einfordert.“ „Bei jedem Rangaufstieg erhaltet ihr 25 Tickets, die ihr dann auf den bereits freigeschalteten Saison-Seiten einlösen und gegen Belohnungen eintauschen könnt.“

Zu den Season Pass Belohnungen zählt in dieser Saison das Outfit des „Kryptidenjägers“, die feurige Waffe „Kremierer“ und die „Aggressotron-Schauspielerin Adelaide“ für das C.A.M.P.

Schaut euch dazu den offiziellen Trailer zu Season 16: Duell mit dem Teufel an: