Robots at Midnight: Action und Abenteuer im offiziellen Trailer

Robots at Midnight

Ein neuer Trailer nimmt euch mit in die kuriose Welt des Action-Adventure-RPGs Robots and Midnights.

Als Zoe erkundet ihr die Welt Yob, versucht mehr über eure Vergangenheit zu erfahren und einen Blick in die Zukunft zu werfen, die es zu beschützen gilt. In Aussicht stellen die Macher von Robots at Midnight spannende Kämpfe, einen umfassenden Lore und die Möglichkeit, herauszufinden, was es wirklich bedeutet, menschlich zu sein.

Der neue Trailer vermittelt dahingehend einen ganz guten Eindruck und zeigt ebenfalls, weshalb das Spiel in die Kategorien Action, Adventure und RPG fällt. Langeweile dürfte jedenfalls keine aufkommen.

Einen Veröffentlichungstermin hat Robots at Midnight bislang nicht, doch ist bekannt, dass es für die Xbox Series X|S und en PC erscheint.