Robots at Midnight: Rauflustige Heldin zieht durch futuristische Welt

Autor:, in / Robots at Midnight

Das unabhängige Spielentwicklungsstudio Finish Line Games hat während der 41. jährlichen Golden Joystick Awards seinen neuen Titel Robots at Midnight vorgestellt. Dieses Action-RPG spielt in einer weitläufigen futuristischen Kassettenwelt der 1980er Jahre und bietet intensive Kämpfe, satirische Roboter, riesige mechanische Monster und eine reichhaltige Geschichte, die durch Erkundung entdeckt wird.

Robots at Midnight folgt Zoe, einer rauflustigen und unwahrscheinlichen Heldin, die sich ihren Weg durch die Welt von Yob sucht und kämpft, um deren Geheimnisse zu lüften. Yob war einst ein luxuriöses Reiseziel, das heute in Trümmern liegt. Es ist ein wenig einladender Ort, der von Robotern bevölkert wird – einige sind freundlich, andere gefährlich, und viele haben begonnen, sich zu entwickeln, was die Frage aufwirft, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.

Robots at Midnight wurde von demselben Team entwickelt, das auch die beliebten Indie-Spiele Skully, Maize und Cel Damage HD entwickelt hat. Das Spiel ist eine kosmische Fantasie, die strategische, auf Fähigkeiten basierende Kämpfe, fließende Bewegungen vom Klettern bis zum Ausweichen und Umdrehen, Entscheidungen mit Risiko und RPG-Fortschritt, die mit der Entwicklung des Charakters verbunden sind, und eine anregende Geschichte bietet, die zum Nachdenken anregt.

„Das Team freut sich sehr darauf, die Menschen in dieser Welt, die wir erschaffen haben, willkommen zu heißen“, sagt Daniel Posner, CEO und Mitbegründer von Finish Line Games. „Wir sind große Fans von Spielen mit Kämpfen, die Ausdauer erfordern, und genau davon haben wir uns inspirieren lassen und dann diese vernetzte Welt voller mechanischer Kreaturen, tiefgründiger Geschichte, Humor und Charakteren mit Herz und Seele erschaffen.“

Robots at Midnight soll 2024 für PC und Xbox-Konsolen der Serie X/S erscheinen, andere Plattformen werden folgen.