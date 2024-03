Songs of Silence: Dieser Trailer stellt die Ehrengrad-Fraktion vor

Autor:, in / Songs of Silence

Mit einem neuen Trailer zu Songs of Silence taucht ihr tiefer in die Welt von Songs of Silence ein und lernt die Ehrengard-Fraktion kennen.

Ein neuer Trailer zum Strategiespiel Songs of Silence bringt euch die Fraktion Ehrengard näher. Die Ehrengard of the 1000 Kingdoms – so die vollständige Bezeichnung – steht in engem Zusammenhang mit der jungen Königin Lorelai und einem Verbündeten namens Hauser.

Auch der Hintergrund und die Geschichte der Ehrengard wird in diesem Trailer näher beleuchtet, damit ihr euch bereits mit den Stärken und Schwächen dieser Fraktion vertraut machen könnt.

Songs of Silence wird für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC entwickelt. Mit Hilfe einer demnächst startenden Kickstarter-Kampagne soll das Spiel finanziell gestemmt werden.