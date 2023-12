Songs of Silence: Storyreiches Strategiespiel erscheint im Frühjahr

Autor:, in / Songs of Silence

Schaut euch hier den neuen Songs of Silence Trailer an und erfahrt mehr über das Spiel.

Songs of Silence ist ein storyreiches Strategiespiel für PC und Konsole. Es bietet rasante Kampagnen, intensive Echtzeitkämpfe und Jugendstil-Grafiken. Verwaltet Königreiche und befehligt deren Armeen, während ihr eine durch Konflikte geteilte Welt erkundet, die in Reiche des Lichts und der Dunkelheit unterteilt ist.

Songs of Silence, der kommende Strategie-4X-Titel von Chimera Entertainment, wurde während der PC Gaming Show mit einem brandneuen Trailer präsentiert. Zusammen mit dem Trailer wurde auch ein Veröffentlichungsfenster für das Spiel im Frühjahr 2024 bestätigt. Songs of Silence wird zunächst für den PC erscheinen, die Konsolenversionen werden folgen.

Der neue Trailer konzentriert sich auf die Details zu den Fraktionen des Spiels: die Erstgeborenen, die Sternengeborenen und der Kreuzzug. Darin lernen wir die Helden der Fraktionen kennen und erfahren mehr über die Streitkräfte, die sie befehligen, sowie über ihre Herkunft und ihre Beweggründe.

Dieser brandneue Gameplay-Kurzfilm knüpft an die unglaubliche Resonanz an, die Songs of Silence während des Steam Next Fest im Oktober erhielt, wo die Demo von fast 25.000 Spielern weltweit heruntergeladen wurde.

Songs of Silence wurde bereits von den großen Entwicklern Splattercat, Raptor, Dan Field und MisterMV vorgestellt und hat Fans und Unterstützer unter Streamern, Journalisten und Spielern gleichermaßen gefunden. Spieler können die neueste Demo von der Steam-Seite des Spiels herunterladen, wo sie auch eine Wunschliste anlegen und dem Spiel folgen können, um über alle zukünftigen Entwicklungen informiert zu werden.