Call of Duty: Modern Warfare III: Season 1 Launch-Trailer und Roadmap gezündet

Am Nikolaustag startet Season 1 in Call of Duty: Modern Warfare III und Warzone. Doch Activision zündet schon heute den Launch-Trailer und zeigt euch auf der Roadmap, was euch in den nächsten Wochen im Shooter erwartet.

Vier weitere Karten werden dem Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare III hinzugefügt: Meat, Greece und Training Facility sind zum Start der Saison spielbar, später folgt noch Rio. Für Abwechslung sorgen diverse Spielmodi, Ranglistenspiele, zwei neue Killstreaks und mehr.

Zu den Highlights von Warzone zählt Urzikstan, die Karte führt nicht nur einen neuen Schauplatz ein, sondern auch einige Features. Neben einem fahrbaren Zug, horizontalen Seilbahnen gibt es auch öffentliche Events und später in der Saison erstmals Champions Quest.

Neue Waffen, Operatoren, ein Event zu Weihnachten und viel mehr stecken in der ersten Saison.

Schaut euch den neuen Trailer an, werft einen Blick in die Roadmap und besucht callofduty.com, wo ihr eine detaillierte Auflistung und Informationen zu allen Inhalten erhaltet.