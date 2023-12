Turok 3: Shadow of Oblivion: Remaster veröffentlicht

Turok 3: Shadow of Oblivion ist ab sofort erhältlich.

Das renommierte Videospiel-Remaster-Studio und Atari-Tochterunternehmen Nightdive Studios ist stolz, in Zusammenarbeit mit Universal Games und Digital Platforms bekannt zu geben, dass Turok 3: Shadow Oblivion ab sofort für PC und die Konsolen PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erhältlich ist.

Turok 3: Shadow of Oblivion ist eine originalgetreue Restaurierung des klassischen Ego-Shooters, der ursprünglich im Jahr 2000 für das Nintendo 64 veröffentlicht wurde, und wurde durch die von Nightdive Studios entwickelte KEX-Engine für das Spielen auf modernen Spielgeräten mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 120 FPS verbessert. Es schließt sich den beliebten Remaster von Turok und Turok 2: Seeds of Evil der Nightdive Studios an und bildet den Abschluss der Trilogie.