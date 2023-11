Turok 3: Shadow of Oblivion: Entwickler meldet sich kurz der Veröffentlichung

Der Entwickler von Turok 3: Shadow of Oblivion meldet sich kurz der Veröffentlichung noch einmal zu Wort.

Kurz vor der geplanten Veröffentlichung am Donnerstag meldet sich Nightdive Studios via X bei den Spielern. Doch keine Sorge, es steht keine erneute Verschiebung des Ego-Shooter-Klassikers ins Haus.

Vielmehr informiert man darüber, dass Turok 3: Shadow of Oblivion auf allen Plattformen und in allen Regionen bereit sei, um am 30. November zu erscheinen.

Der Patch mit den Fehlerbehebungen, der auch zur zweiwöchigen Verschiebung führte, ist ebenfalls schon enthalten und man freut sich auf einen reibungslosen Launch.

Im Microsoft Store ist das Remaster von Turok 3: Shadow of Oblivion bereits gelistet, ein Preis wurde aber noch nicht hinterlegt, sodass eine Vorbestellung nicht möglich ist.