Turok 3: Shadow of Oblivion: Veröffentlichung verschoben

Die Veröffentlichung von Turok 3: Shadow of Oblivion wurde verschoben. Das neue Release-Datum steht schon fest.

Nightdive Studios hat bekannt gegeben, dass Turok 3: Shadow of Oblivion verschoben werden musste. Das neue Datum ist jetzt der 30. November 2023.

Ursprünglich sollte das Spiel am 14. November 2023 erscheinen. Die zwei Wochen sollen für weitere Optimierungen genutzt werden. Weitere Informationen gibt es in dieser Turok 3: Shadow of Oblivion News.