Turok 3: Shadow of Oblivion: Remaster erscheint für Konsolen und PC

Auf der gamescom 2023 kündigte Nightdive Studios, das renommierte Videospiel-Remaster-Studio und Tochterunternehmen von Atari, einer der weltweit bekanntesten Verbrauchermarken und Hersteller interaktiver Unterhaltung, das letzte Kapitel der Trilogie an: Turok 3: Shadow of Oblivion!

Turok 3: Shadow of Oblivion wurde in Zusammenarbeit mit Universal Games und Digital Platforms entwickelt und erscheint am 14. November 2023 für Windows PC über Steam, PlayStation 4|5, Xbox One und Series X|S sowie Nintendo Switch.

Turok 3: Shadow of Oblivion ist eine originalgetreue Restaurierung des klassischen Ego-Shooters, der ursprünglich im Jahr 2000 für das Nintendo 64 veröffentlicht wurde.

Die von Nightdive Studios entwickelte KEX-Engine ermöglicht das Spielen auf modernen Geräten mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 120 FPS. Es schließt sich den beliebten Remastern von Turok und Turok 2: Seeds of Evil von Nightdive Studios, Universal Games und Digital Platforms an und bildet den Abschluss der Trilogie.

Turok 3: Shadow of Oblivion bietet verbessertes Gameplay, hochauflösende Texturen, verbesserte Beleuchtung und Rendering sowie Unterstützung für Konsolen-Gamepads mit plattformspezifischen Funktionen.

Turok 3: Shadow of Oblivion ist der erste Titel von Nightdive Studios, der die neueste Version der KEX-Engine verwendet, die einen verbesserten Renderer einsetzt, um eine höhere Stufe der visuellen Wiedergabetreue bei 3D-Modellen, Texturen und grafischen Effekten zu erreichen.

„Die Turok-Reihe ist einer der klassischen Prüfsteine für Spiele und es ist ein großartiges Gefühl, die neueste und verbesserte Version von Turok 3: Shadow of Oblivion anbieten zu können“, sagte Larry Kuperman, Director of Business Development bei Nightdive Studios.“Es nutzt die neueste Version unserer KEX-Engine voll aus, und wir freuen uns darauf, das Spiel noch in diesem Jahr mit den Spielern zu teilen.“

In Turok 3: Shadow of Oblivion haben die Spieler die Wahl zwischen den beiden Protagonisten Joseph und Danielle Fireseed, den Geschwistern des Protagonisten von Turok 2: Seeds of Evil, Joshua Fireseed. Gemeinsam müssen sie den titelgebenden Antagonisten Oblivion und seine Anhänger, die Flesh Eaters, besiegen, nachdem ihr Bruder angeblich durch dessen Hand ums Leben gekommen ist.

Turok 3: Shadow of Oblivion Hauptmerkmale:

Eine überarbeitete Version des Klassikers aus dem Jahr 2000, die zum ersten Mal seit der Veröffentlichung auf dem Nintendo 64 erhältlich ist

Bis zu 4K 120FPS Leistung auf PC, PlayStation 4|5 und Xbox One und Series X|S

Erweiterte Rendering-Funktionen, darunter Anti-Aliasing, Bloom, Ambient Occlusion, dynamische Schatten und Bewegungsunschärfe

Überarbeitete Umgebungsgrafik, Charaktermodelle und aktualisierte Waffenmodelle

Optionale Motion/Gyro-Steuerung für Nintendo Switch-Konsole und Gamepad-Rumble

Trophäen und Erfolge auf Windows PC über Steam, PlayStation und Xbox-Konsolen

In der Turok 3: Shadow of Oblivion Screenshot Galerie erwarten euch über 15 neue Eindrücke. Dazu gibt es hier den Trailer zu sehen: