Call of Duty: Modern Warfare III: Einsatz in Dubai und mehr

Activision hat zwei neue Videos zu Call of Duty: Warzone Mobile, Call of Duty: Warzone und Modern Warfare III veröffentlicht.

Activision ballert zur Baller-Serie „Call of Duty“ wieder einige Videos raus! Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone Mobile und Call of Duty: Warzone sind mit von der Partie.

Die beiden neuesten Video-Drops gibt es hier für euch: