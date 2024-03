Call of Duty: Modern Warfare III: Season 3-Inhalte enthüllt

Image: Activision Publishing Inc.

Activision präsentiert die Season3-Inhalte für Call of Duty: Modern Warfare III und Warzone.

Schon nächste Woche können sich Spieler von Call of Duty: Modern Warfare III & Call of Duty: Warzone in eine neue Saison stürzen.

Season 3 startet am 3. April mit sechs Basis-6v6-Mehrspielerkarten sowie vier neuen Waffen mit nachrüstbaren Teilen.

Freunde von fahlem Fleisch dürfen sich zudem auf weitere Zombies-Missionen und Riss-Erkundungen freuen.

In Warzone feiert weiterhin Rebirth Island seine Rückkehr.

Doch das ist wie immer nur ein kleiner Teil der neuen Inhalte, die über die neue Season hinweg ihren Weg ins Spiel finden.

Schaut euch dazu den offiziellen Mehrspieler-Trailer, entdeckt weitere Inhalte in der Grafik oder schaut in den sehr ausführlichen Artikel auf callofduty.com.