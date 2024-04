Call of Duty: Modern Warfare III: Season 3 BlackCell-Inhalte vorgestellt

Die neue Season für Call of Duty: Modern Warfare III & Call of Duty: Warzone ist prallgefüllt mit neuen Inhalten.

Heute beginnt Season 3 in Call of Duty: Modern Warfare III & Call of Duty: Warzone. Activision hat jetzt die Inhalte der neuen Season vorgestellt und lässt euch nicht nur einen Blick in den Battle Pas werfen, sondern auch, was das BlackCell-Upgrade zu bieten hat.

Ein neues Video sowie Grafiken zeigen euch die Inhalte von BlackCell, in dem unter anderem Stasis als neuer Operator samt Skins enthalten ist.

Weitere Details zu BlackCell sind auch in einem Artikel auf callofduty.com zu finden. Dort könnt ihr auch einen Blick auf eine Reihe neuer Tracer Packs im Store werfen, darunter Cheech & Chong, ein bekifftes Faultier, ein Saurier oder ein Killer Clown.