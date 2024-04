Call of Duty: Modern Warfare III: Dieses Bundle rollt Spieler in Joints ein

Das Cheech & Chong-Bundle für Call of Duty: Modern Warfare III wickelt gefallene Spieler in einen Joint ein.

Gestern ging in Call of Duty: Modern Warfare III & Warzone Season 3 mit vielen Inhalten an den Start.

Zu den Inhalten zählen auch diverse Bundles im Ingame-Store des Shooters.

Eines ist das Operatoren-Bundle von Cheech & Chong. Das Besondere an ihnen ist ein Waffentracer, bei dem sich ausgeschaltete Gegner in Joints einwickeln und dampfend zu Boden fallen.

Darüber hinaus gibt es auch einen entspannten Finisher, bei dem der Feind eine ordentliche Ladung Rauch abbekommt.

The upcoming Cheech & Chong MW3 & Warzone Operator Bundle has a weapon tracer that will turn enemies into joints. pic.twitter.com/LHkFe5DmcE — CharlieIntel (@charlieINTEL) April 3, 2024

The finishing move for the upcoming MW3 & Warzone Cheech & Chong Bundle 💨 pic.twitter.com/r9eskhHgez — CharlieIntel (@charlieINTEL) April 3, 2024