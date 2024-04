Age of Water: Release für Konsolen im April

Autor:, in / Age of Water

In Age of Water segeln Spieler in ein postapokalyptisches Abenteuer in einer von Wasser bedeckten Erde.

Gaijin Entertainment und Three Whales Studio kündigen an, dass das Online-Adventure Age of Water am 18. April für die Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird, zeitgleich mit dem bereits angekündigten Start des Early Access auf Steam.

Die Versionen von Age of Water auf den verschiedenen Plattformen sind identisch, und die PC-Version unterstützt Konsolen-Controller vollständig.

Age of Water spielt auf einer post-apokalyptischen Erde, die komplett mit Wasser bedeckt ist. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Kapitäns, der durch Stürme und Unwetter segelt, kämpft und Handel treibt, die Boote und Schiffe anderer Leute kapert oder seine eigenen baut und Ressourcen vom Grund des Ozeans abbaut.

Die Geschichte von Age of Water eignet sich hervorragend für das Solospiel, aber der Spieler kann auch mit anderen Kapitänen interagieren, Freunde rufen, um sich ihnen in schwierigen Kämpfen anzuschließen, und an vollständig optionalen PvP-Events teilnehmen.