Call of Duty: Modern Warfare III: Mögliches Fallout-Crossover entdeckt

Image: Activision Publishing Inc.

Ein Crossover mit Fallout könnte demnächst im Shooter Call of Duty: Modern Warfare III passieren.

Mit jeder Season bringt Activision haufenweise neue Inhalte für Call of Duty: Modern Warfare III. Neue Karten, Spielmodi, Operatoren, Waffen und sonstige Kosmetika werden hinzugefügt. Dabei sind auch immer mal wieder Crossover mit anderen Spielen, Marken und mehr zu sehen.

Ein zukünftiges Crossover im aktuellen Teil des Shooters könnte wie eine Bombe einschlagen, denn es geht um das Fallout-Franchise.

Auf X postete der Account von CODWarfareForum ein Bild, das aus dem Code des Season 3 Reloaded-Update stammen soll. Per Datamining fand man dort Einträge für Season 4 mit Hinweis auf Fallout, Gundam und The Crow.

Activision mit Call of Duty und Bethesda mit Fallout gehören beide zur Microsoftfamilie. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass eine Partnerschaft in einem Crossover mündet.

Fraglich bleibt, ob der gezeigte Code noch aktuell ist oder man nur mit einer Idee gespielt hat, die aber nicht umgesetzt wurde.