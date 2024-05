Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Xbox Game Pass-Abonnenten können direkt mit einem neuen Spiel in den Mai starten.

Xbox Game Pass – Mai 2024

02. Mai 2024 – Tomb Raider: Definitive Edition (Cloud, Konsole und PC)

Falls ihr also weiter die Abenteuer von Lara Croft erleben möchtet, dann ist der Xbox Game Pass genau der richtige Ort, um die nächste epische Reise zu beginnen. Dazu ist auch Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition im Abo.