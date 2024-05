Xbox Game Pass: Sarah Bond: Ganz große Spiele bald im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass soll sich später in diesem Jahr mit vielen weiteren großen Spielen rühmen können.

Sarah Bond, Xbox Präsidentin, hat in einem Interview mit Bloomberg verkündet, dass es wichtig ist, dass sämtliche Spiele von Microsoft vom ersten Tag an im Xbox Game Pass verfügbar sein werden.

Später in diesem Jahr sollen weitere große Spiele folgen und im Abo verfügbar sein. Die Spiele nannte Sarah Bond nicht, aber es ist davon auszugehen, dass hier auch Call of Duty auf dem Plan stehen wird.

„Wir wissen, dass unsere Kernnutzer Game Pass lieben. Game Pass ist ein Spieleabonnement, man bekommt ein ganzes Portfolio an Spielen, aber vor allem bekommt man jedes einzelne der Spiele, die wir entwickeln, vom ersten Tag an im Game Pass. Und die Qualität und der Umfang dieser Spiele ist im Laufe der Zeit nur gestiegen. Und im Laufe dieses Jahres werden noch einige wirklich große Spiele in den Game Pass aufgenommen.“ „Über die gesamte Palette hinweg werden Sie einige wirklich erstaunliche Dinge sehen. Und das ist etwas ganz Besonderes für Xbox-Spieler, das wir unbedingt beibehalten wollen.“

Mit Senua’s Saga: Hellblade II steht am 21. Mai 2024 auf jeden Fall mit eines der größten Spiele an, die in diesem Jahr für Xbox veröffentlicht werden.