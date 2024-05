Call of Duty: Modern Warfare III: GUNDAM-Tracer Packs enthüllt

Bandai Namco Europe und Call of Duty geben ihre Zusammenarbeit bekannt und bringen die Legenden aus der GUNDAM-Reihe ins Ego-Shooter-Franchise.

Im Juni werden für begrenzte Zeit bestimmte Tracer Pack Bundles erhältlich sein, die Operator Skins, Waffenbaupläne, Finishing Moves und mehr, inspiriert von beliebten Mobile Suits, enthalten.

Diese drei GUNDAM-Tracer Packs werden während des Event-Zeitraums angeboten:

Tracer Pack: Mobile Suit – RX-78-2 Gundam Tracer Pack: Mobile Suit – MS-06S Zaku II Tracer Pack: Mobile Suit – XVX-016 Gundam Aerial

Die Tracer Packs können ab Anfang Juni für Call of Duty: Modern Warfare III (erhältlich für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC), Call of Duty: Warzone (erhältlich für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) und Call of Duty: Warzone Mobile (erhältlich für Android, iOS) erworben werden.

Zusätzlich sind während des Event-Zeitraums eine Reihe an Fortschritts-Belohnungen aus dem GUNDAM-Universum für alle Spielenden von Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Warzone MOBILE verfügbar, inklusive einem Waffenbauplan, einer Waffentarnung, Vinyl-Schallplatten, einem Sticker, einem Emblem, einem Waffenanhänger und Calling Cards.

Im GUNDAM-Franchise dreht sich alles um talentierte Piloten, die technologisch hochentwickelte Maschinen ins Kampfgeschehen befehligen. Ähnlichen Herausforderungen müssen sich auch Spielende in Call of Duty stellen.

Das GUNDAM-Franchise begann als Anime im Jahr 1979 und umfasst heutzutage eine Reihe an Spielzeugen und Sammelgegenständen, Anime-Serien, Filmen und einer Vielzahl an Videospielen.