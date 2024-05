Call of Duty: Modern Warfare III: Trailer zu Saison 4-Karten Tokyo und Paris

Image: Activision Publishing Inc.

Zwei der vier neuen Karten aus Season 4 von Call of Duty: Modern Warfare III zeigt Activision im Trailer.

Vier neue Spielplätze für reichlich Scharmützel und actionreiche Gefechte kommen in Form von neuen 6v6-Karten mit Season 4 für Call of Duty: Modern Warfare III.

Die beiden Karten Tokyo und Paris werden zum Launch von Season 4 am 29. Mai im Mehrspieler in den Playlists zu finden sein. Der Entwickler zeigt sie jetzt in einem ersten Trailer.

Im Laufe von Season 4 werden mit Incline und Das Gross die beiden anderen Karten wie üblich spielbar sein.