Street Fighter 6: Akuma jetzt spielbar, Balance-Update live

Innere Dämonen werden entfesselt, wenn Akuma heute in Street Fighter 6 den Ring betritt. Akuma ist nun in allen drei Spielmodi verfügbar. Spieler können mit Akuma in Fighting Ground trainieren, sein eigentliches Habitat in World Tour besuchen und sein dämonisches Move Set im Battle Hub ausrüsten.

Parallel zur Veröffentlichung von Akuma starten zwei neue Battle Hub-Experiences und sind vier neue Outfit 3-Designs sowie eine Reihe von Balancing-Updates für alle im Roster gelisteten Charaktere verfügbar.

Folgender neuer Content ist ab heute verfügbar:

Riesiger Akuma!: Eine brandneue Battle Hub-Experience – Giant Attack – lässt alle Spieler auf allen Battle Hub-Servern gegen einen überlebensgroßen Akuma antreten! Spieler sammeln Attacke-Punkte indem sie verschiedene Aktivitäten abschließen, sich mit Anderen im Battle Hub zusammenschließen und bis zum 31. Mai einen mega-starken Hadoken abfeuern, um besondere Belohnungen zu erhalten.

Eine brandneue Battle Hub-Experience – Giant Attack – lässt alle Spieler auf allen Battle Hub-Servern gegen einen überlebensgroßen Akuma antreten! Spieler sammeln Attacke-Punkte indem sie verschiedene Aktivitäten abschließen, sich mit Anderen im Battle Hub zusammenschließen und bis zum 31. Mai einen mega-starken Hadoken abfeuern, um besondere Belohnungen zu erhalten. Kraftprobe gegen SiRN Akuma: Wer denkt, es mit den Besten der Besten aufnehmen zu können, trifft hier auf eine noch stärkere, finsterere und smartere Version von Akuma. Viel Glück an den speziellen Battle Hub-Automaten – es winken exklusive Belohnungen für das Besiegen von SiRN Akuma.

Wer denkt, es mit den Besten der Besten aufnehmen zu können, trifft hier auf eine noch stärkere, finsterere und smartere Version von Akuma. Viel Glück an den speziellen Battle Hub-Automaten – es winken exklusive Belohnungen für das Besiegen von SiRN Akuma. Neue Outfit 3-Inhalte: Brandneue Outfit 3-Designs für alle vier Jahr 1-DLC-Charaktere, darunter Akuma, Ed, A.K.I. und Rashid.

Brandneue Outfit 3-Designs für alle vier Jahr 1-DLC-Charaktere, darunter Akuma, Ed, A.K.I. und Rashid. Großangelegtes Kampf-Balancing-Update: Mit der Veröffentlichung des letzten Jahr 1-DLC-Charakters gibt es ein frisches Kampf-Facelifting für alle Charaktere im Roster. Mehr Details in den Patch Notes.

Mit der Veröffentlichung des letzten Jahr 1-DLC-Charakters gibt es ein frisches Kampf-Facelifting für alle Charaktere im Roster. Mehr Details in den Patch Notes. Neue universelle Reversal-Mechanik: Alle 22 Charaktere haben nun einen brandneuen Recovery Drive-Reversal-Move, der nach einem Knockdown ausgeführt werden kann.

Alle 22 Charaktere haben nun einen brandneuen Recovery Drive-Reversal-Move, der nach einem Knockdown ausgeführt werden kann. Neue Combo Trials: Im Fighting Ground können nach dem Balancing-Update neue Combos für ausgewählte Charaktere über die Combo Trials perfektioniert werden.

Im Fighting Ground können nach dem Balancing-Update neue Combos für ausgewählte Charaktere über die Combo Trials perfektioniert werden. Individuelle Musik-Einstellungen & neue BGM-Bundles: Ab sofort lassen sich die Charakter-BGMs im Audio-Tab nach individuellen Vorlieben einstellen. Im Shop ist ein neues BGM-Bundle mit Tracks aus der Street Fighter-Reihe zum Kauf mit Dive Tickets oder Fighter Coins erhältlich.

Ab sofort lassen sich die Charakter-BGMs im Audio-Tab nach individuellen Vorlieben einstellen. Im Shop ist ein neues BGM-Bundle mit Tracks aus der Street Fighter-Reihe zum Kauf mit Dive Tickets oder Fighter Coins erhältlich. Neue Challenge-Screens: Neue Challenge-Screens werden vor den Kämpfen angezeigt.

Neue Challenge-Screens werden vor den Kämpfen angezeigt. Neue Avatar-Items: Im Shop sind neue Avatar-Items erhältlich.