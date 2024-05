SAND: Erster Gameplay-Trailer zum Extraction-Shooter

Autor:, in / SAND

Publisher tinyBuild und die Indie-Entwickler Hologryph und TowerHaus haben den ersten Gameplay-Trailer für den Open-World-PvPvE-Extraction-Shooter SAND vorgestellt. Das Spiel erscheint für PC und Next-Gen-Konsolen.

Werft einen ersten Blick auf die gigantischen Diesel-Punk-Mechs, die Action, das Plündern und die Überraschungen, die in der riesigen Wüstenwelt von SAND auf euch warten.

Weitere Details zum bevorstehenden ersten Playtest von SAND auf PC werden in Kürze bekannt gegeben, und Spieler können sich jetzt auf Steam anmelden, um benachrichtigt zu werden, wenn er später im Sommer beginnt!

SAND spielt in einem alternativen Geschichtsuniversum, in dem das österreichisch-ungarische Kaiserreich im 19. Jahrhundert die Weltraumkolonisation anführt, die Menschheit die Sterne bereist und der gefallene Planet Sophie in Trümmern liegt, nachdem eine ökologische Katastrophe die Weltmeere verdampft hat.

Jetzt sind es nur noch die mutigsten und verwegensten Schatzsucher, die sich allein oder in Teams auf der Suche nach verborgenen Reichtümern durch Sophies tödliche Wüsten, verlassene Siedlungen und darüber hinaus kämpfen und plündern.

Steuert euren eigenen riesigen Trampler-Mech, um die Gegend zu erkunden, Wertsachen zu plündern, feindliche Gegner auszuschalten und mit eurem Vermögen und eurem Leben zu entkommen.

SANDs Kombination aus PvPvE-Kämpfen mit hohem Einsatz und auftauchendem Extraktions-Gameplay hält euch auf Trab und bietet eine spannende Erfahrung, die zugänglich, aber herausfordernd und lohnend ist, während ihr spielt.