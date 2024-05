Crime Boss: Rockay City: Roadmap enthüllt, Trailer zeigt Killerroboter

Der Publisher 505 Games und der Entwickler Ingame Studios geben das Datum der Steam-Veröffentlichung von Crime Boss: Rockay City bekannt, dem Multiplayer-Shooter zur organisierten Kriminalität, der Action-Sets, Revierkämpfe und das neue Killerroboter-Erweiterungspaket „Cagnali’s Order“ (für alle Plattformen) kombiniert.

Crime Boss: Rockay City, das am 18. Juni auf Steam veröffentlicht wird, hat in den letzten 12 Monaten umfangreiche Entwicklungsverbesserungen, Patches und acht Updates erfahren. Man ist auf der Mission, das Genre der Raubüberfälle umzukrempeln (sich selbst eingeschlossen!), wobei die Verbesserungen und das Feedback direkt von der ständig wachsenden Crime Boss-Community und den Fans stammen.

Cagnali’s Order bietet vier dystopische Missionen, in denen die RCPD von einer Roboter-Polizeieinheit eines bösen Megakonzerns unterstützt wird. Vollgepackt mit neuen Gegnern, einem neuen Boss, spielbaren Charakteren (und der obligatorischen Laserpistole!), bildet Cagnali’s Order das Rückgrat des Erweiterungspakets (das bereits ein überarbeitetes Spielsystem, Levels, Waffenpakete, Raubüberfälle und vieles mehr enthält).

„Wir sind der wachsenden Community sehr dankbar dafür, dass sie Crime Boss treu geblieben ist, während wir unermüdlich daran arbeiten, das Spiel zu verbessern und auszubauen“, so Jarek Kolář, Head of Development bei INGAME Studios. „Die Veröffentlichung von Crime Boss: Rockay City auf Steam ist ein weiterer großer Schritt nach vorn für das Spiel, und wir freuen uns, dass die Leute Rockay mit neuen Augen wiedersehen. Wir freuen uns sehr auf die Zukunft von Crime Boss.“

INGAME Studios arbeitet außerdem an einer Roadmap für Inhalte bis 2025, mit verschiedenen neuen Levels, Charakteren und Perks in der Pipeline, von Halloween-Inhalten später in diesem Jahr bis hin zu Winter-Ops-Raubzügen im nächsten Jahr.