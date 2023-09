Crime Boss: Rockay City: Das dritte Update umfasst folgende Inhalte

Publisher 505 Games und Entwicklungsstudio INGAME STUDIOS veröffentlichen weitere Details zum dritten Update für Crime Boss: Rockay City. Das Update ist kostenlos für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC im Epic Games Store verfügbar, wie wir bereits berichtet haben.

Neue Szenarien und Umgebungen

Spieler können ab sofort Missionen an der Tankstelle, beim Autohändler und in LKW-Konvois durchführen, die sowohl in der Kampagne als auch im Crime Time-Modus verfügbar sind.

Erhalt des Charakterfortschritts

Fortschritte aus individuellen Charaktermissionen bleiben jetzt über verschiedene Durchläufe der Kampagne hinweg erhalten. Sollten Charaktere während einer spezifischen Charaktermission sterben, führt dies nicht mehr zum Zurücksetzen des Handlungsverlaufs. Stattdessen wird die Geschichte nach erfolgreicher Absolvierung der letzten Charaktermission im nächsten Durchlauf der Kampagne fortgesetzt. Die Handlung wird nur zurückgesetzt, wenn der Charakter außerhalb einer speziellen Charaktermission stirbt.

Verbessertes Stealth-Gameplay und Balancing

Mit dem neuen Update können stärkere Stealth-Angriffe eingesetzt werden, denen die feindliche KI mit verbesserter Wahrnehmung und Reaktionen begegnet. INGAME STUDIOS hat außerdem die Kampagnenökonomie, Schalldämpfer sowie die Großstadtlegenden-Missionsreihe „New Blood“ und weitere Inhalte überarbeitet.

Zufällig angeordnete Missionen in Crime Time

Im Crime Time-Modus können jetzt auch zufällig angeordnete Missionsreihen in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen angegangen werden. Bei erfolgreicher Absolvierung dieser Missionen verdienen Spieler eine größere Anzahl an Respekt-Punkten und Belohnungen.



Spieler im Mehrspielermodus kicken, stumm schalten und untersuchen

Plattformspezifisch können Hosts jetzt Übeltäter aus ihren Spielen kicken.

Eine umfassende Liste der Patchnotizen gibt es hier.

Crime Boss: Rockay City ist im Epic Games Store, auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S für 39,99 € erhältlich.