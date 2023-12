Fallout 76: Das Casino von Atlantic City ruft

Autor:, in / Fallout 76

Im neuen Trailer zu Fallout 76: Atlantic City findet ihr euch im apokalyptischen „Zockerparadies“ von Atlantic City wieder, um euer Glück am Roulettetisch oder mit den Schießeisen zu suchen. Spoileralarm: … letzteres wird in der Regel häufiger genutzt!

Bei diesem Abenteuer in Atlantic City, einem noch nie dagewesenen Ort im Fallout-Universum, steht viel auf dem Spiel. Würfelt und nehmt zwei neue Missionen in einer brandneuen Expedition auf dem berühmten Boardwalk an.

Wer sich nun angesprochen bzw. angefixt fühlt, sollte sich den nachfolgenden Trailer nicht ungeachtet lassen.

Bethesda gibt dazu bekannt, dass die Casino-ähnliche Funktionen in bestimmten Ländern (einschließlich Belgien, Tschechische Republik, Dschibuti, Saudi-Arabien, Ghana, Libyen, Pakistan, Polen und Thailand) möglicherweise nicht verfügbar sind.

Dazu startet ab dem 5. Dezember die neue Saison. Knackt in der Saison 15 den Jackpot und erhaltet eine Belohnung im Casino-Thema.