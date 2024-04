Fallout 76: Mehr als eine Million Spieler an einem Tag

Von diesem späten Erfolg hätte bei Bethesda Softworks wohl sicher niemand gedacht. Dank der Fallout-Serie bei Prime Video ist das Interesse an dem postnuklearen Universum von Fallout offenbar so groß wie nie.

Im Online-Rollenspiel Fallout 76 führte das sogar dazu, dass mehr als 1 Million Vault 76-Bewohner an einem einzigen Tag nach Appalachia gereist sind.

Auf X dankte man den Spielern und schrieb: „Vielen Dank an die über eine Million von euch, die an einem einzigen Tag mit uns in Fallout 76 Abenteuer erlebt haben…“