Fallout 76: Atlantic City: Boardwalk Paradise kostenlos verfügbar

Ab sofort öffnet Atlantic City – Boardwalk Paradise, das neueste Update für Fallout 76, die Tore zu den kleinen und großen Freuden des Lebens. Es ist ab sofort für alle Spieler auf allen Plattformen kostenlos und präsentiert eine neue führende Destination des Ödlands – mit berauschender Unterhaltung, malerischen Ufern und neuen Expeditions-Herausforderungen.

Spieler können jetzt Atlantic City bereisen und neue Missionen abschließen, während sie Belohnungen verdienen und versuchen, das Machtgefüge der Stadt im Gleichgewicht zu halten.

In Fallout 76: Atlantic City – Boardwalk Paradise können sich Spieler den zwei neuen Expeditionen „Steuerhinterziehung“ und „Das Spiel aller Spiele“ widmen. In „Steuerhinterziehung“ arbeiten die Spieler für die Mafia und greifen ihr bei der Buchhaltung unter die Arme, in „Das Spiel aller Spiele“ müssen sich die Spieler dagegen in einem Rennen voller Hindernisse und Gegner behaupten.

Zusätzlich zu den neuen Expeditionen beinhaltet Boardwalk Paradise auch noch:

Neue Schauplätze Das Neapolitan-Casino Die Promenade

Neue Fraktionen Die Entertainer Die Stadtverwaltung Die Familie

Neue Gegner Die Überwucherten Niedere Teufel



Doch selbst in Atlantic City hört der Spaß irgendwann auf. Jenseits der Pine Barrens von New Jersey haben die mutierten Überwucherten ihren Ursprung – verstrahlte, pflanzenartige Bestien aus den Tiefen der Wälder, die sich an den Grenzen von Atlantic City ausbreiten. In diesem Gebiet wurden Sichtungen von gefährlichen Kryptiden bestätigt. Vorsicht vor diesen grausamen Teufeln ist das Gebot der Stunde.

Fallout 76: Atlantic City – Boardwalk Paradise ist ab sofort auf Steam sowie für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar. Fallout 76 ist außerdem über den Xbox Game Pass und über PlayStation Plus Extra verfügbar. Alle Einzelheiten zu Atlantic City – Boardwalk Paradise gibt es hier.

Zusammen mit Boardwalk Paradise startet in Fallout 76 auch Saison 15: Der große Coup. In dieser neuen Saison können die Spieler ihr Glück auf der Promenade versuchen und sich einen Namen machen, um bei den ganz Großen mitzumischen und sich einzigartige Belohnungen zu verdienen. Mehr zu allem, was Saison 15 zu bieten hat, gibt es hier.