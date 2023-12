Brothers: A Tale of Two Sons: Gerüchte legen baldige Remake-Ankündigung nahe

Kündigt sich zu den Game Awards ein Remake von Brothers: A Tale of Two Sons an? Gerüchten zufolge könnte genau das geschehen.

2013 erschien Brothers: A Tale of Two Sons, im Vergleich zu anderen Spielen hat dieses also „erst“ 10 Jahre auf dem Buckel. Schenkt man der Gerüchteküche Glauben, so könnte das Spiel aus dem Hause Starbreeze Studios jedoch in nicht allzu ferner Zukunft mit einem Remake bedacht werden.

Der relativ bekannte Leaker billbil-kun will jedenfalls erfahren haben, dass das Remake zu Brothers: A Tale of Two Sons in Kürze angekündigt wird und vermutet, dass diese Ankündigung während der Game Awards getätigt werden könnte. Weiterhin soll sich 505 Games als Publisher des Remakes annehmen, unklar bleibt unterdessen, wer das Spiel entwickelt. Auch einen möglichen Veröffentlichungstermin scheint der Leaker nicht in Erfahrung gebracht zu haben.

Auf der Website gibt es aber schon einen Countdown zur möglichen Enthüllung, der in 7 Stunden und 45 Minuten endet.

Brothers: A Tale of Two Sons ist derzeit für Xbox One, Xbox 360, PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Nintendo Switch sowie mobil für iOS und Android verfügbar.