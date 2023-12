Diablo IV: Zirs Schlachthaus und mehr live

Autor:, in / Diablo IV

Image: Blizzard Entertainment Inc.

In Diablo IV öffnet Zirs Schlachthaus seine blutigen Pforten und es gibt noch mehr mit Patch 1.2.3.

Macht euch in Diablo IV auf einen wilden Kampf gefasst, in dem ihr in Zirs Schlachthaus versucht, Fürst Zirs Diener im Rennen gegen die Zeit zu bezwingen. Nach Abschluss der Saisonreise dient diese schreckliche Herausforderung dazu, die abgehärtetsten Wanderer mit ständig steigender Schwierigkeitsstufe auf die Probe zu stellen. Außerdem bringt Patch 1.2.3 einige Gameplay-Updates mit sich, unter denen sich auch die jetzt verfügbare Vorschau für Affixe im Verzauberungsmenü befindet. Patch 1.2.3 ist jetzt live.

Zirs Schlachthaus

Um es mit Zirs Schlachthaus aufzunehmen, müsst ihr zuerst alle Etappen der Saisonreise abschließen, um ein Rezept freizuschalten, mit dem ihr ein Blutgeschmiedetes Siegel herstellen könnt. Dies ermöglicht euch die Beschwörung des Viszeralen Kanals , der euch Zugang zum Schlachthaus gewährt.

herstellen könnt. Dies ermöglicht euch die Beschwörung des , der euch Zugang zum Schlachthaus gewährt. Im Schlachthaus wartet eine mächtige Herausforderung auf euch, in der ihr 10 Minuten Zeit habt, um alle Gegner zu töten und die finalen Blutsucher zu bezwingen.

Zeit habt, um alle Gegner zu töten und die finalen Blutsucher zu bezwingen. Habt ihr eine Stufe des Schlachthauses abgeschlossen, erhaltet ihr ein Rezept zur Herstellung des Blutgeschmiedeten Siegels für die nächste Stufe.

für die nächste Stufe. Nach Abschluss der ersten Stufe wird die einzigartige Glyphe „Tränen aus Blut“ freigeschaltet. Die Glyphe ist unverzichtbar, um Gegner im Schlachthaus zu besiegen, und ihre Verbesserung kostet euch mehr Erfahrung als die einer Paragonglyphe.

PATCH 1.2.3

Eine vollständige Liste möglicher Affixe kann mit „Mögliche Affixe ansehen“ jetzt im Verzauberungsmenü betrachtet werden.

jetzt im Verzauberungsmenü betrachtet werden. Die auf den meisten Alptraumstufen erhaltene Glyphenerfahrung wurde erhöht.

Weitere Informationen findet ihr im kürzlich veröffentlichten Blog zu Zirs Schlachthaus und dem Patchnotes-Blog.