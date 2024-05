Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche

Autor:, in / Xbox Game Pass

Die neue Woche im Xbox Game Pass hat zwei neue Spiele zu bieten. Nachdem bereits Have A Nice Death, The Rewinder und Tomb Raider: Definitive Edition veröffentlicht wurden, gibt es in wenigen Tagen folgende Spiele.

Xbox Game Pass – Mai 2024

07. Mai 2024 – Kona II: Brume (Cloud, Konsole und PC)

09. Mai 2024 – Little Kitty, Big City (Cloud, Konsole und PC)

Dazu mehren sich die Gerüchte, dass bald ein beliebtes Soulslike-RPG im Abo erscheinen wird und in der zweiten Monatshälfte wartet schon Senua’s Saga: Hellblade II auf euch.