Halo Infinite: Helldivers 2-Spielmodus in der Schmiede

Entwickler 343 Industries veröffentlichte für den Shooter Halo Infinite vor geraumer Zeit den Forge-Modus, ein Editor, der Spielern ermöglicht, eigene Missionen und Erlebnisse zu kreieren.

In der Vergangenheit wurden so bereits zahlreiche Modi erstellt, die sich unter anderem von beliebten Spielen inspirieren ließen. In Kürze soll nun auch das Spielprinzip hinter Helldivers 2 in Halo Infinite Einzug halten.

Dies kündigte unlängst die Community Forge Falcons an. Demnach hat man es sich zur Aufgabe gemacht, ein inoffizielles Halo ODST-Spin-off unter dem Namen Helljumpers zu erstellen. Die Spielergemeinde arbeitet seit einigen Wochen hart an der Umsetzung.

Zur Erinnerung: Mit Halo 3: ODST ist ein 2009 erschienener Ableger, der die Geschichte der Helljumper erzählt. Dabei handelt es sich um Truppen, die aus dem Orbit abspringen und sich in das Kampfgebiet begeben. Die Ähnlichkeiten zu Helldivers 2 wollen sich die Forge-Entwickler von Forge Falcons jetzt zunutze machen.

Weiter heißt es, dass Helljumpers kein simpler Spielmodus sein soll, sondern eine kurze Story-Kampagne bieten wird. Diese dauert ungefähr zwei bis drei Stunden und enthält filmische Sequenzen.

Der Release ist aktuell für Juni geplant und soll wie bei Forge-Projekten üblich vollkommen kostenlos erscheinen. Einen ersten Teaser veröffentlicht man vor Kurzem. Dieser gewährt einen kurzen Blick auf die neue Map. Ein erster Gameplay-Trailer soll im laufenden Mai erscheinen.

In der Vergangenheit veröffentlichte das Team von Forge Falcons bereits einen Zombie-Spielmodus, der sich an dem Pendant von Call of Duty orientierte. Außerdem arbeitete man ebenfalls an einem eigenen Battle-Royale-Modus.