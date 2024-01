Halo Infinite: Damit geht es nach Spirit of Fire im April weiter

Autor:, in / Halo Infinite

Halo Infinite ist bereits mit neuen Spirit of Fire-Operationen am Start, da wurde auch schon bekannt gegeben, wie es im April weitergehen wird.

Halo Infinite-Spielern sollte es so schnell nicht langweilig werden. Content Update 29 hat erste brandneue Inhalte parat und ist bereits verfügbar. Mehr zu Spirit of Fire erfahrt ihr in dieser Halo Infinite News.

Hier geht es um die Operationen, die auf euch warten, sobald die aktuelle Operation beendet ist.

Spirit of Fire endet am 5. März 2024, doch danach wird es zwei weitere kostenlose Operationen geben, die euch bis zum 30. April begleiten werden.

CYBER SHOWDOWN III – 5. MÄRZ BIS 2. APRIL

Die neueste Erkundung dieser erschaffenen Champions, die sich um das Konzept einer „viralen Maschine“ dreht, geht mehr in den Bereich des kybernetischen Horrors, der die verdrehte Natur ihrer Erschaffung widerspiegelt. Steigt am 5. März in Halo Infinite ein, um 20 Stufen neuer Anpassungsbelohnungen für euren CHIMERA-Rüstungskern freizuschalten.

THE YAPPENING II – 2. APRIL – 30. APRIL

The Yappening II erscheint im April, um euch dabei zu helfen, die närrische Jahreszeit mit 20 Stufen von Grunty-Goodies zu feiern.

Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit und ihr solltet unbedingt Halo Infinite Spirit of Fire ausprobieren und euch auf der neuen Map austoben: