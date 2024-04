Halo Infinite: Erste Details zu Operation: Banished Honor

Autor:, in / Halo Infinite

In einem Halo Infinite Livestream hat das Entwicklerstudio 343 Industries erste Details zum umfangreichen Operation: Banished Honor Update bekannt gegeben. Dazu gab es einen neuen Trailer, den ihr euch hier anschauen könnt:

Im vergangenen Community-Livestream haben die Entwickler dazu enthüllt, was für das nächste kostenlose Inhaltsupdate von Halo Infinite geplant ist, das am 30. April veröffentlicht wird. Euch erwarten Anpassungen bei The Exchange, Forge Updates, Sandbox Tuning und mehr.

Einen Auszug findet ihr hier:

THE EXCHANGE: Anpassungsgegenstände aus der Vergangenheit kehren in Halo Infinites neuem Umtauschladen zurück, die mit kostenlosen Spartan-Punkten gekauft werden können, die durch das Abschließen von Matches und die wöchentliche ultimative Belohnung verdient werden können.

OPERATIONSPASS: Ein kostenloser neuer 20-stufiger Operationspass, der sich um die Macht der Verbannten dreht.

SANDBOX-TUNING: Die Sandbox von Halo Infinite erhält einige Tuning-Updates, die auf dem Feedback der Community basieren, einschließlich der Rückkehr der Fähigkeit der Plasmapistole, Fahrzeuge zu betäuben.

FORGE-AKTUALISIERUNGEN: Zwei neue Forge-Paletten sind auf dem Weg, darunter von der Flut infizierte Objekte.

BTB HEAVIES REFRESH: In der Woche nach dem Start von Banished Honor werden neue Karten für diese bestehende Playlist veröffentlicht.

…und vieles mehr!

