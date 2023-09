Xbox Series X: Digital Edition mit neuem Design geleakt

Bei Microsoft dürfte man angesichts des jüngsten Leaks gerade in Alarmbereitschaft sein. Im Zuge der Verhandlungen zwischen FTC und Microsoft zur Übernahme von Activision Blizzard, sind vertrauliche Dokumente veröffentlicht worden.

Diese sind offenkundig hochvertraulich und auch nicht geschwärzt. Wie Tom Warren von The Verge berichtet, waren sie an einer Datei angefügt, was man als massiven Fehler bezeichnen kann.

Den Unterlagen ist zu entnehmen, dass Microsoft eine Digital Edition der Xbox Series X Konsole plant, also ganz ohne Laufwerk. 2TB Speicherkapazität soll die Xbox Series X Digital Edition mit dem Codenamen Brooklyn haben, dazu einen USB-C-Anschluss, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 und mehr.

Im Leak ist sogar ein Bild der rund geformten Xbox Series X Digital Edition zu sehen, die für einen Launch im November 2024 zum Preis von 499,- Dollar geplant ist.

This is Microsoft’s new disc-less Xbox Series X design with a new controller. This refreshed Xbox Series X will launch next November, complete with a front USB-C port, 2TB of storage, Wi-Fi 6E, and Bluetooth 5.2 support. Full details here: https://t.co/USTJd88Sim

— Tom Warren (@tomwarren) September 19, 2023