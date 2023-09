Autor:, in / The First Descendant

Die The First Descendant Crossplay-Open-Beta startet heute. Hier gibt es die wichtigsten Updates und Anpassungen der Crossplay-Open-Beta.

Heute, am 19. September, öffnen NEXON und NEXON Games den Zugang zur Crossplay-Open-Beta für The First Descendant – dem kommenden Free-to-Play Koop-Looter-Shooter der nächsten Generation für PC via Steam, PlayStation 4 & 5, Xbox Series X|S und Xbox One.

Descendants, die bereit sind, auf die Kräfte ihrer Vorfahren zuzugreifen, um gegen die Vulgus und für Ingris zu kämpfen, können das Spiel vorab herunterladen und ab dem 19. September an der Crossplay-Open-Beta teilnehmen. Spieler, die Descendant-Level 20 erreichen, erhalten zum Launch außerdem ein exklusives Back Trophy-Item als Belohnung.

Von Dienstag, den 19. September um 9:00 Uhr bis Dienstag, den 26. September um 8:59 Uhr können Spieler als Descendant für das Überleben der Menschheit kämpfen.

Als einer von vielen verschiedenen Charakteren, von denen jeder über einzigartige Fähigkeiten verfügt, stürzen sie sich ins Gefecht.

Der actiongeladene Third-Person-RPG-Shooter für bis zu 4 Spieler im Online-Koop bietet dynamisches Gunplay, strategische Bosskämpfe gegen die mächtigen Colossi und vieles mehr. Spieler können sich auf dem Schlachtfeld optisch abheben, indem sie Farbschemata, Skins und die Waffenästhetik ihrer Descendants anpassen.

Weitere Informationen zu den zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten, gibt es im Developer Preview-Trailer:

Durch das Feedback aus früheren Playtests, das über den offiziellen The First Descendant-Discord-Server und weitere Kanäle geteilt wurde, kommen Spieler auch in den Genuss zusätzlicher Features und Verbesserungen.

NEXON Games hat dabei den Fokus insbesondere auf die Optimierung der Performance, umfangreiche neue Inhalte, Gameplay-Updates, verbesserte Mechaniken und signifikante Quality-of-Life-Anpassungen gelegt.

Darüber hinaus erleben Spieler zu Beginn einen epischen Prolog, in dem sie erfahren, warum die Vulgus den Kontinent Ingris überfallen haben, wieso Karel, der neue Anführer der Invasoren versucht, das Eiserne Herz in die Hände zu bekommen, welche Pläne die Menschheit für die Gegenoffensive verfolgt und vieles mehr.

Die wichtigsten Updates und Anpassungen der Crossplay-Open-Beta:

Neuer Gameplay-Content 13 spielbare Charaktere inklusive zweier ultimativer Charaktere Elf neue ultimative Waffen, jede mit einzigartigen Effekten Acht Void-Intercept-Battle-Bosse Zwei neue Void-Intercept-Battle-Karten Neues Cosmetics-System und vieles mehr!

Performance-Verbesserungen Verbesserte Frame Rate HDR und NVIDIA DLSS 3 Support Verwendung der neuesten Unreal Engine 5.2 Leistungs- und Qualitätsmodi für PS5 und Xbox Series X|S



Quality-of-Life-Optimierungen Überarbeitete Steuerung für den Enterhaken und zusätzliche Parkour-Bewegungen Neues Modulsystem (vorher Runensystem genannt) Verbesserte Sound-Effekte für Waffen Aktualisierte UI- und UX-Elemente



Neue Open-Beta-Belohnungen Crossplay Open Beta Teilnehmer-Belohnung: Limited Edition Emote zum Launch für alle Teilnehmer Descendant Level 20-Belohnung: Rucksack-Deko-Item zum Launch für alle Descendants, die Level 20 erreichen



Aktualisierte Storys, neue Maps und Prolog

Descendants können die vollständige Liste an Updates und Verbesserungen auf der offiziellen Website einsehen.