The First Descendant: Pre-Load zur Crossplay Open Beta

Ab sofort könnt ihr den Pre-Load zu The First Descendant Open Beta kostenlos starten.

The First Descendant startet schon bald in die Open Beta-Phase und ihr könnt den Client jetzt kostenlos herunterladen.

Klickt dazu einfach auf den folgenden Link, loggt euch mit eurem Microsoft Konto ein, das mit eurem Gamertag verknüpft ist und klickt auf „Abrufen“. Schon könnt ihr die The First Descendant Open Beta für Xbox herunterladen.

Falls ihr während des Downloads weitere Informationen lesen und bewegte Bilder sehen möchtet, dann klickt euch in unsere The First Descendant Vorschau.