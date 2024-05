Armed and Gelatinous: Couch Edition: Wilde Mini-Spiele im Arcade-Shooter

Im Arcade-Shooter Armed and Gelatinous: Couch Edition wird in Minispiele wild auf Blobs geschossen.

Armed and Gelatinous: Couch Edition, der wilde Multiplayer-Arcade-Weltraum-Shooter von Three Flip Studios mit einer Vielzahl von Blob-basierten Minispielen, pulverisiert heute klebrige Weltraum-Rivalen auf PlayStation 5|4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Steam.

Entfesselt ein wackeliges Schwerelosigkeitssperrfeuer als einer von vier liebenswerten Weltraum-Gelees in der urkomischen Heimadaption des Indie-Arcade-Hits, bei dem der letzte Blob-Blobbing gewinnt.

Nascht schwebende Weltraum-Tacos und Super-Burritos, um euch schnell zu erholen! Flitzt durch die Gegend und klammert euch an Waffenkisten, um explosiv zu wachsen und eine Biowaffe der Massenvernichtung zu werden. Bossgroße Blobs haben größere Gesundheitsbalken und verfügen über ein beeindruckendes Arsenal von 16 einzigartigen Waffen, darunter Raketenwerfer, Klingen und Laser! Kleinere Blobs können Donuts um die weniger flinken Konkurrenten herumfahren, in der Hoffnung, einen gut platzierten, voll aufgeladenen Dash-Angriff zu landen, um sie zu stürzen.

Tretet mit bis zu vier Freunden oder der Familie in verschiedenen Kampfmodi an, darunter Stock, Deathmatch und Combo King, oder lasst euren inneren Schweinehund im Blob Dojo raus, einem grenzenlosen Einzelspieler-Sandkastenmodus, um eure Dash-Fähigkeiten zu verbessern.

Für eine friedlichere Galaxie könnt ihr einen Waffenstillstand ausrufen und euch in 2-v-2-Sportmodi wie Fußball, Football und Völkerball zusammenschließen oder im energiegeladenen Fressmodus Food Fight leckere Weltraum-Tacos verschlingen.

Armed and Gelatinous: Couch Edition ermöglicht eine umfangreiche Anpassung der Spielmodi, um jede Party zum Kochen zu bringen. Geht in einem chaotischen Raketen-Match aufs Ganze oder schärft eure Katanas, um in einem Nahkampf-Match zum Sieg zu stürmen.

Ihr müsst einen Raum füllen? Fügt CPU-Konkurrenten mit fünf Schwierigkeitsstufen hinzu, um die Kunst des Blob-Kriegs zu üben und zu meistern. Entdeckt als Erster einige unerwartete Crossover-Kollaborationen mit drei geheimen Charakteren aus einigen beliebten Fandoms.

Armed and Gelatinous: Couch Edition enthält die Stimme von Brian Sommer (Diablo III und League of Legends) sowie die Arbeit des legendären Sounddesigners Jory Prum (The Walking Dead, The Wolf Among Us). Jory Prum produzierte die exzellenten SFX des Spiels und masterte die 21 eklektischen Jazz- und Retro-Musikstücke des Original Soundtracks in Zusammenarbeit mit einigen wirklich herausragenden Musikern wie Chris Huelsbeck (R-Type, Star Wars: Rogue Squadron), Paul O’Rourke (Psychonauts 2, Hack n Slash) und Zac Zinger (Street Fighter V, Final Fantasy XV).