Autor:, in / The First Descendant

Ein neuer Looter-Shooter betritt den Ring

Lust auf frische Koop-Action? Wir von XboxDynasty hatten die Möglichkeit, den kommenden Third-Person-Looter-Shooter The First Descendant aus dem Hause Nexon vorab zu spielen und verraten euch, was euch in der kommenden offenen Beta erwartet.

Einen Release-Termin zum Free2Play-Shooter gibt es bislang nicht, dafür dürft ihr vom 19.09. bis 25.09.2023 in der Crossplay Open Beta selbst an den Start gehen.

The First Descendant ist ein kostenloser Koop-Shooter, der mit der Unreal Engine 5 entwickelt wurde. Zu Beginn eurer Reise wählt ihr einen einzigartigen Nachfahren aus, mit dem ihr den Kontinent Ingris und alle dort lebenden Menschen beschützen müsst.

Im Laufe eurer Geschichte levelt ihr euren Charakter auf und findet neue, stärkere Waffen, um es mit den ebenfalls immer härteren Gegnern aufnehmen zu können.

Jeder Nachfahre verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die euch im Kampf gegen diese Monster unterstützen. Durch die unterschiedlichen Haupt- und Nebenmissionen lüftet ihr das Geheimnis um die Herkunft der Nachfahren und schaltet diese im Spiel frei.