Die Sims 4: Hobbyküche ab 28. September erhältlich

Electronic Arts und Maxis kündigen Die Sims 4 Accessoires-Pack Lukrative Hobbyküche an, welches am 28. September 2023 für PC über die EA app, Mac auf Origin, im Epic Games Store und auf Steam, für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erscheint.

Mit dem Accessoires-Pack „Lukrative Hobbyküche“ können Simmerinnen und Simmer ihre kulinarischen Interessen weiterverfolgen, neue Rezepte zubereiten und ihre Kochkünste zu Geld machen. Es erwarten sie auch neue Küchengeräte – wie ein Waffeleisen – sowie zahlreiche weitere Items und Kleidungsstücke rund um das Thema Hobbyküche.

Der offizielle Reveal-Trailer kann hier angesehen werden: