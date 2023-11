Die Sims 4: Shop öffnet seine virtuellen Pforten

Electronic Arts und Maxis geben bekannt, dass der offizielle The Sims Shop ab heute eröffnet ist. Fans können sich auf offizielles Merchandise in Form von Markenkleidung, Accessoires wie Hüte, und Sammelobjekten wie Sticker oder Plüschtiere mit ikonischen Die Sims-Motiven freuen. Die kuscheligen Pullover und lässigen T-Shirts sind zudem Unisex und bieten größeninklusive Optionen.

In Zukunft erwarten Simmerinnen und Simmer im The Sims Shop weitere spannende Kollaborationen, inspiriert vom bekannten Die Sims-Universum. Weitere Details zur Eröffnung des The Sims Shops sind hier erhältlich. Mehr Informationen zum The Sims Shop sind nach Anmeldung hier oder in den The Sims Shop FAQ verfügbar.