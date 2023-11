Little Nightmares III: Producer Interview mit spannenden Details

Autor:, in / Little Nightmares III

Little Nightmares III ist von einem geheimnisvollen Reiz durchdrungen, umhüllt von Neugierde und gefährlichen Verlockungen. In einem exklusiven Interview gibt die Produzentin, Coralie Feniello, einige Einblicke in das Spiel und taucht in die Tiefen der wichtigsten Fragen der Fans ein.

Mit einem warnenden Flüstern bereitet Feniello die Bühne und warnt davor, dass die Antworten in diesem düsteren Universum oft nur als Hinweis dienen, die zu weiteren Fragen führen.

Im Interview lüftet Feniello dazu einige der Geheimnisse, die Little Nightmares III umhüllen, und bringt Licht in die komplizierten Design-Entscheidungen, die Entwicklung der gruseligen Geschichte des Spiels und die prickelnde Spielmechanik, die den Spieler in eine Welt eintauchen lässt, in der die Neugierde am Rande der Gefahr tanzt.