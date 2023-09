Little Nightmares III: Entwickler verzichtet auf lokalen Koop-Modus

Zu den Ankündigungen der diesjährigen Gamescom zählte auch der dritte Teil der Reihe Little Nightmares.

Das albtraumhafte Jump’N’Run wird im kommenden Jahr für Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen. Dann auch erstmals mit einem Koop-Modus.

Supermassive Produzentin Coralie Feniello sprach mit Games Radar über das neue Feature, das bei den Spielern ganz oben auf der Wunschliste stand.

„Der Koop-Modus war der größte Wunsch unserer Fans, daher war es uns sehr wichtig, ihn anzubieten. Ich denke, dass es dem Spiel eine weitere Ebene hinzufügt, indem man es mit einem Freund erleben kann. Gleichzeitig wollen wir aber auch, dass der Spieler das Spiel so erleben kann, wie er es möchte. Deshalb haben wir den Einzelspielermodus beibehalten, so dass man auch mit der KI spielen kann, wenn man keinen Online-Koop spielt“, so Feniello.