Autor:, in / Little Nightmares III

18 Minuten spannendes Koop-Gameplay aus den Tiefen von Necropolis gibt es in diesem neuen Video zu Little Nightmares III.

Little Nightmares III folgt der Reise von Low und Alone, zwei Freunden, die einen Weg suchen, dem Nirgendwo zu entkommen – einer skurrilen und albtraumhaften Welt. Auf ihrem Weg durch die Spirale, eine Ansammlung beunruhigender und gefährlicher Orte, treffen sie auf die charakteristischen Elemente, die Little Nightmares-Spiele einzigartig gemacht haben, von cleveren Rätseln und gefährlichen Bedrohungen bis hin zu denkwürdigen Kreaturen wie dem Monster Baby.

Little Nightmares III wird zum ersten Mal in der Reihe einen Online-Koop-Modus bieten, der es den Spielern ermöglicht, in die Rolle von Low oder Alone zu schlüpfen und diese schreckliche Welt mit Hilfe eines Begleiters zu erleben. Das Spiel wird auch im Einzelspielermodus voll spielbar sein, wobei die KI den zweiten Charakter steuert.

In dem neuen 18-minütigen Koop-Gameplay-Video von Little Nightmares III tauchen die Spieler in die Tiefen von The Necropolis ein und sehen, wie die beiden Charaktere zusammenarbeiten, um die vielen Gefahren zu überwinden. Die Necropolis ist ein seltsamer Ort, der sich aus dem Wüstensand erhebt und von stürmischen Winden angetrieben wird. Sie wird als Stadt der ewigen Energie und des sicheren Todes beschrieben. Früher wurde sie von den Bewohnern bewohnt, aber heute ist die uralte Metropole eine Geisterstadt voller Gefahren, die Low und Alone überstehen müssen.

Little Nightmares III erscheint im nächsten Jahr für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC.