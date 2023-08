Little Nightmares III: Klang der Albträume

Autor:, in / Little Nightmares III

Bandai Namco Europe kündigte bereits den neusten Zugang zum Little Nightmares-Franchise an, wie wir berichtet haben. Entwickelt von Supermassive Games, wird Little Nightmares III im Jahr 2024 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Den Trailer zum Spiel gibt es noch einmal hier zu sehen:

Zum ersten Mal in der Geschichte der Videospiel-Reihe können sich Spielende ihren Kindheitsängsten zusammen mit einer zweiten Person stellen, denn das Spiel wird im Online-Koop spielbar sein. Aber auch allein kann der neue Titel genossen werden, in diesem Fall übernimmt die KI den zweiten Charakter.

In Little Nightmares III schlüpfen Spielende in die Rolle der neuen Charaktere Low und Alone, zwei Freunde, die nach einem Weg suchen, der sie aus dem Nirgendwo führt.

Sie reisen zusammen durch die Spirale, eine Welt voller bedrohlicher Gefahren wie dem Monster Baby in Nekropolis. Beide tragen jeweils einen ikonischen Gegenstand, Low bekommt Pfeil und Bogen, Alone einen Schraubenschlüssel. Die Gegenstände helfen ihnen beim Lösen von Rätseln und letztlich auf ihrer Suche nach einem Ausgang.

Und das Universum von Little Nightmares breitet sich noch weiter aus, denn Bandai Namco Europe kündigte außerdem „Der Klang der Albträume“ an, eine neue Podcast-Serie, die aus sechs Episoden besteht.

Die ersten beiden Episoden können ab sofort angehört werden. Der Podcast folgt der Geschichte von Nima, ein junges Mädchen, das das Psychiatrische Institut „Die Bezirke“ besuchen muss, um sich mit ihren immer schlimmer werdenden Albträumen auseinanderzusetzen.

Sie wird von Otto, dem Betreuer behandelt, ein Mann, der es zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat, Kindern zu helfen. Je mehr Termine sie haben, desto mehr sieht es danach aus, dass Ottos Vergangenheit und Nimas Albträume dazu bestimmt sind, aufeinanderzuprallen.

Hier können die ersten beiden Episoden und ein Trailer angehört werden:

Einen Trailer dazu gibt es hier: