Xbox Game Pass: Weitere Sortierfunktion für Spiele

Es sind doch oftmals die kleinen Änderungen, die den täglichen Umgang mit der Xbox-Konsole vereinfachen. Manchmal bleiben sie aber auch ungesehen.

Ist euch im Dashboard eurer Xbox unter „Meine Spiele & Apps“ schon die neue Option zum Sortieren der Xbox Game Pass-Spiele aufgefallen?

Xbox Engineering Lead Eden Marie machte kürzlich darauf aufmerksam. So findet ihr in eurer Bibliothek die neue Funktion „Sortieren nach kürzlich hinzugefügten Spielen“. Sie kann auf alle Spiele, Xbox Game Pass oder EA-Spielen angewendet werden. Spiele, die demnächst erscheinen, zeigt man euch am Ende als separate Kategorie an.

Kennt ihr die Sortierfunktionen eurer Xbox-Konsole und nutzt ihr sie, um Inhalte schneller zu finden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Hey Xbox, did you notice recent option to "sort by recently added" in the Game Pass, EA Play and all games categories of the my games & apps full library? In this view, "coming soon" games are listed in a separate category at the bottom of the list. pic.twitter.com/wSXl7k9H0F

— Eden Marie (@neonepiphany) April 30, 2024