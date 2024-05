Bethesda Game Studios: Darum wird Fallout weiterhin in den USA spielen

Wer die Fallout-Spiele kennt, der weiß, dass sich der Atomkrieg bisher innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika abgespielt hat. In der Geschichte von Fallout wird aber von einem globalen Ereignis gesprochen, was Fans immer wieder Hoffnung macht, irgendwann einen Teil außerhalb der USA erleben zu können.

Todd Howard als Chef-Aufseher des Bethesda-Vaults hat sich dazu im Interview von Kinda Funny Games geäußert. Er schloss dabei aus, Fallout auch über die Grenzen der USA hinweg spielen zu lassen. Grund sei die „amerikanische Naivität“, die die Reihe zu einem großen Teil ausmache.

Howard sagte: „Meiner Meinung nach ist ein Teil der Fallout-Masche die Americana-Naivität und ein Teil davon. Und deshalb ist es für uns im Moment in Ordnung, einige dieser anderen Bereiche anzuerkennen. Aber unser Plan ist es, das Spiel hauptsächlich in den USA zu halten.“

„Wie in jeder anderen Welt auch, habe ich nicht das Bedürfnis zu antworten. Es ist in Ordnung, ein Geheimnis oder Fragen zu hinterlassen: Was passiert hier? Was geschieht hier? Ich denke, das sind gute Dinge. In Elder Scrolls will jeder in diese anderen, geheimnisvollen Länder gehen. Das Schlimmste, was man geheimnisvollen Ländern antun kann, ist, ihnen die Rätselhaftigkeit zu nehmen. Behaltet die mysteriösen Länder geheimnisvoll!“