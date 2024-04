Bethesda Game Studios: Neue Steam-Rekorde für Fallout 4 und Fallout 76

Autor:, in / Bethesda Game Studios

Die Fallout-Spiele profitieren auch weiterhin vom Erfolg der neuen Serie auf Prime-Video.

Am letzten Wochenende stiegen für Fallout 4 die Spielerzahlen auf Steam weiter. So wurden am Sonntag 164.190 Spieler gemessen.

Damit konnte das Rollenspiel die Anzahl an gleichzeitigen Spielern zum letzten Wochenende mehr als verdoppeln. Viel wichtiger aber: Es sind die höchsten Spielerzahlen seit 2015!

Außerdem führte es letzte Woche in Europa die Bestseller-Charts an. Die Verkäufe stiegen um 7.500 %.

Und auch bei Fallout 76 haben sich die Zahlen nahezu verdoppelt. 73.368 Spieler waren es am letzten Wochenende. Die Woche zuvor lag es bei 39.455.

Von 6.731 auf 11.471 konnte sich Fallout 3 hingegen deutlich verbessern. Bei Fallout: News Vegas sanken sie leicht von 51.038 auf 43.632 gleichzeitige Spieler.

Welches Fallout habt ihr am Wochenende gespielt?